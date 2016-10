Seminário vai orientar produtores rurais sobre uso de água subterrânea

Por Redação Folha da Cidade em 4 de outubro de 2016 / Destaque, Geral

Como alternativa de orientar os produtores capixabas que tiveram grandes perdas com a seca, a Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do estado, Sistema FAES/SENAR-ES, realiza no dia 31 de outubro um seminário sobre o uso de águas subterrâneas e os avanços tecnológicos no setor de irrigação.

Segundo o engenheiro agrônomo Murilo Pedroni, serão duas palestras voltadas para lideranças do meio rural, produtores, representantes de bacias hidrográficas e de sindicatos. A primeira abordará o tema “Potencial de Uso das Águas Subterrâneas no Estado do Espírito Santo” e será ministrada pelo professor da Universidade Federal de Itajubá (MG), José Augusto Costa Gonçalves, e a segunda tem como temática a “Análise Comparativa de Manejo e Sistemas de Irrigação”, com o presidente da Sociedade Espíritossantense de Engenheiros Agrônomos, Geraldo Antônio Ferreguetti. O encontro será realizado no auditório da FAES, na Avenida Nossa Senhora da Penha em Santa Lúcia, Vitória. Para participar é importante ligar antes para o telefone 3185-9215 para reservar o lugar no auditório, que tem capacidade para 70 pessoas. O evento está marcado para começar às 9h30.

Endereço Completo

Federação da Agricultura e Pecuária do ES (FAES)

Av. Nossa Senhora da Penha, nº 1495 – torre A

10º e 11º andares – Bairro Santa Lúcia – Vitória.