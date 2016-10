Senac-ES recebe doações para AFECC e participa da campanha Outubro Rosa

Por Marcos Siqueira em 13 de outubro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

O Senac está participando da campanha Outubro Rosa. Entre as iniciativas da instituição estão a realização de palestras e o recebimento de doações para a Associação Feminina de Combate ao Câncer (AFECC).

Para quem tem mais de 40 anos e tem dúvidas a respeito da doença, o Senac vai promover, de 19 a 21 de outubro, palestras com profissionais da área da saúde. Os encontros vão acontecer nas unidades de Vitória, Vila Velha e também no Hotel Ilha do Boi.

Além dos encontros que vão conscientizar o público sobre o câncer de mama, todas as unidades estarão recebendo, durante o mês de outubro, doações de lenços, fraldas geriátricas (tam. G), leite em caixa, suco em caixa, café e açúcar. Ao final da campanha, os produtos arrecadados serão doados para a AFECC.

Programação de palestras

Senac Vitória – 19/10- 9h30 às 10h – Enfª Karla Júnior Toreta

Senac Vitória – 19/10 – 16h às 16h30 – Enfª Débora Demuner Pimentel

Hotel Ilha do Boi – 20/10 – 15h às 15h30 – Enfª Karolina Rosa Teófilo

Senac Vila Velha – 21/10 – 16h às 16h30 – Farmacêutica Alice Vieira Morellato

Confira onde fazer a sua doação:

Senac Guarapari – Rua Paulo Aguiar, s/n, Edifício Center Park, Parque da Areia Preta

Senac Vitória – Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2077 – Bento Ferreira

Hotel Senac Ilha do Boi – Rua Bráulio Macedo, 417 – Ilha do Boi – Vitória

Senac Vila Velha – Rua Jaguaribe, 91 – Bairro Divino Espírito Santo

Senac Cachoeiro de Itapemirim – Av. Governador Jones dos Santos Neves, nº 83 Bairro: Santo Antônio

Senac Colatina – Av. Dr. Adauto Barcellos de Carvalho, 400 – Esplanada

Senac Linhares – Rua: Governador Florentino Ávidos, 80, andar 03, pavimento 04 – Bairro Nossa Senhora Conceição

Senac São Mateus – Av. Jones dos Santos Neves, 573, Bairro Sernamby

Senac Venda Nova do imigrante – Av. Domingos Perim 988, Bairro Providência, Centro.