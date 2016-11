Senac Guarapari oferece cursos de verão por apenas R$ 20

Aproveitar as férias para descansar é irresistível. Mas o período de recesso também pode ser uma oportunidade de aprimoramento profissional.

Uma dessas chances é a programação de cursos de verão oferecidos pelo Senac no mês de janeiro. Só em Guarapari são 22 opções de curta duração em diversas áreas como beleza, informática, administração e negócios, gastronomia, entre outros, com foco na empregabilidade. As inscrições têm taxa única de R$ 20 e as vagas são limitadas.

Os interessados podem fazer a matrícula na unidade do SENAC-ES, localizada no Edifício Center Park, Parque da Areia Preta ou, ainda, pelo site www.es.senac.br/ferias. O telefone de contato é o 3261-0015

CURSOS:

Planejamento e gestão financeira para pequenas empresas

26/01/2017, de 08 às 12h

Cardápio Light: Equilíbrio e Saúde

10/01/2017, de 13 às 17h

Comidinha de Rua e Segurança Alimentar

20/01/2017, de 13 às 17h

Criando Vinhetas com After Effects

11/01/2017, de 18 às 22h

Cuidados para a pele com foliculite.

13 às 17h, de R$ 20,00

Edição Rápida de Vídeo com Adobe Premiere

16/01/2017, de 18 às 22h

Elaborando currículo profissional – word, plataforma Lattes e Linkedin

17/01/2017, de 14 às 18h

Emissão de notas: conheça as mudanças e evite multas

18/01/2017, de 08 às 12h

Encargos incidentes sobre a folha de pagamento

23/01/2017, de 08 às 12h

Excel – Organização Financeira: Controle de Gastos Pessoais

18/01/2017, de 14h às 18h

Falar em público: conheça as técnicas e aperfeiçoe sua apresentação

19/01/2017, de 13 às 17h

Liderança: os desafios de trabalhar com as diferentes gerações

23/01/2017, de 13 às 17h

Limpeza de Pele com Clareamento de Sequelas da Acne

11/01/2017, de 13 às 17h

Logística reversa: aspectos estratégicos e operacionais

16/01/2017, de 18 às 22h

Make versátil: Dia e Noite

18/01/2017, de 13 às 17h

Massagem Corporal Detox

09/01/2017, de 14 às 17h

Meio ambiente, escola e atuação dos professores

13/01/2017, de 13 às 17h

Olhos Pretos Clássicos e Estilizados

25/01/2017, de 13 às 17h

Penteados: faça você mesma

18/01/2017, de 18 às 22h

Reflex Spa: Spa dos Pés Associado à Reflexologia Podal

18/01/2017, de 18 às 22h

Restaurando Foto com o Photoshop

13/01/2017, de 14 às 18h

Sorvete de Frutas para o Verão

27/01/2017, de 13 às 17h