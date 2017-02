Senac Guarapari oferece cursos para lucrar na páscoa

A Páscoa não é feita só de ovos de chocolate. O mercado se inova a cada ano e contribui para quem quer usar a criatividade e ganhar dinheiro nesse período. Segundo o Sebrae, o empreendedorismo doméstico tem crescido no Brasil, já que muitos trabalhadores precisaram encontrar alternativas para complementar a renda.

No SENAC Guarapari, há ofertas de cursos na área de confeitaria para quem quer pegar carona nas datas festivas e lucrar. Para a Páscoa, estão entre as ofertas os cursos de ovos de chocolate, brigadeiro gourmet e bolo no pote. Todos os três cursos começam em março.

As inscrições já estão abertas e as aulas estão previstas para acontecer em março. Mais informações no site www.es.senac.br ou no telefone 3325-8311.