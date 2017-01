Servidores municipais de Alfredo Chaves ganham abono

Por Gabriely Sant'Ana em 26 de janeiro de 2017 / Notícias de Alfredo Chaves

Os servidores da Prefeitura de Alfredo Chaves irão receber um acréscimo salarial de 6,45% no pagamento referente a janeiro. O abono foi aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores, na sessão extraordinária desta quinta-feira (25) e vale até o pagamento de agosto deste ano. Um aumento salarial definitivo não está descartado.

A iniciativa do Executivo abrange os salários dos servidores efetivos, comissionados e contratados, com exceção dos profissionais do Magistério, em razão da legislação federal já definir o piso salarial. No entanto, a municipalidade adianta que aplicará o teto nacional para o exercício 2017.

O prefeito Fernando Videira Lafayette se justifica que o abono vem do fato de que a inflação vem defasando os salários num patamar que diminui o poder aquisitivo da população. “Pretendo com esta decisão temporária buscar valorizar os servidores públicos, até que a administração possa ter dados concretos sobre a arrecadação de 2017, que aponte outra medida definitiva de valorização.

Conforme a Controladoria Municipal, a postura é legal e constitucional de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Reajuste para professores. Os professores categoria “A”, “B” e “P”, do Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério, também serão contemplados com um reajuste salarial. O projeto de autoria do Executivo aprovado na mesma sessão atende ao Piso Nacional anunciado pelo Ministério da Educação.

Uma das expectadoras da sessão foi a professora efetiva da Educação Infantil, Maristela Coelho da Rocha. “Muito boa esta atenção com os professores. Sabemos de todas as responsabilidades do município, mas os salários defasados já estavam trazendo desmotivação para nossa classe. Vamos começar o ano letivo mais animados”.

O aumento entra em vigor no próximo pagamento, com retroativo a partir do dia 1º de janeiro.