Sesi-ES abre cadastro de reserva para professores

O Sesi-ES publicou nesta semana o edital de cadastro de reserva para professores da sua rede de ensino.

As vagas são para atuar nas disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa, Biologia, Física, História, Química, Inglês, Arte, Geografia, Educação Física, Sociologia, Filosofia e Empreendedorismo.

O salário varia de acordo com a carga horária contratada. As contratações valem para as 11 unidades do Sesi-ES existentes no Estado.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 30 de setembro, por meio do edital publicado em “Processos Seletivos” no site: www.sistemafindes.org.br.