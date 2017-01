Setac abre seleção com salários de até R$1,8 mil em Guarapari

A Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac) de Guarapari abriu processo seletivo simplificado para contração de profissionais para atuarem no Centro Dia para Pessoa com Deficiência, Residência Inclusiva para Jovens e Adultos com Deficiência e Centro de Convivência para Idosos.

São quase 30 vagas, além de formação de cadastro reserva para nível fundamental, médio e superior nas áreas de auxiliar de serviços gerais, cuidador, educador social, oficineiro, pedagogo, supervisor das oficinas de música e terapeuta ocupacional. Os salários variam de R$920,00 a R$ 1.800,00.

As inscrições para o processo seletivo de contratação de pessoal em caráter temporário vão até o dia 03 de fevereiro, diretamente na Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania, situada a Rua Santo Antônio, n°141, Muquiçaba, nos horários de 9h às 11he de 14h às 17h.

Confira o edital completo aqui.