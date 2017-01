Sete dias de festa na primeira semana do ano no Thale Beach

A primeira semana de 2017 será de atração internacional e festas especiais no Thale Beach. E com direito a DJ alemão D-nox na “Chili Beans Special Party” e “Verão Chandon” sob o comando do multi-instrumentista, cantor e compositor Rodrigo Sha.

Programação

Segunda-feira, dia 02 de janeiro

Thale Beach recebe o Joy Corporation, duo formado pelos mineiros Felipe Sabbá e Guilherme Xac. Eleitos pela revista Phouse como a nova promessa do Deep House brasileiro, o projeto é destaque no cenário da e-music nacional e tem firmado parcerias com nomes como Chemical Surf, Zerb, Shapeless, Gabriel Boni, Funk Fat. Autores do single “Do You Remember”, eles levam um mix de músicas autorais para as pistas, arranjadas, escritas e cantadas pela dupla. O agito terá também as DJs Jess Benevides e Monia Lombardi, além de Alec Bacheti.

Valor: R$ 30,00 – a partir das 12h

Terça-feira, dia 03 de janeiro

É a vez de Marcelo Fiorela assumir o comando das picapes do beach club. Carismático e com uma energia contagiante é um DJ considerado pelo público como um especialista na linha do Deep House, House e Vertentes, Techno. Além de tocar em desfiles como o São Paulo Fashion Week e participar do Salão do Automóvel (SP) no stand da Pionner, Fiorela é presença garantida em renomados clubs como D-Edge e Clash Club. Suas produções autorais não se prendem a um só estilo e já marcam presença nas labels “Heinz Music” de Berlim, nas brasileiras “UP Club Records”, “Noise Music”, “LOKIK”, “Brazuka Music” e na inglesa “Prison Entertainment”. Os DJs locais Monia Lombardi, Mila Mari, Bruno Matias e Alec Bacheti também marcam presença no agito.

Valor: R$ 30,00 – a partir das 12h

Quarta-feira, dia 04 de janeiro

É hora de curtir uma das festas mais aguardadas da temporada no Thale Beach, o “Verão Chandon”. Como já é tradição, a marca de champagne assina uma tarde badalada na casa e leva muitas novidades para o público que curte boa música e drinques à beira da piscina. A trilha sonora ficará por conta do multi-instrumentista, cantor e compositor Rodrigo Sha, desde 2009, presença garantida em um dos réveillons mais badalados do Brasil, o de Fernando de Noronha. Sha começou a se interessar pelos acordes aos 6 anos de idade, época em que a guitarra ainda era seu grande alvo. Um pouco mais tarde foi apresentado ao instrumento que é sua paixão atual, o saxofone, por seu primo, e também músico George Israel, do Kid Abelha. Entre 2009 e 2015, ele integrou a banda do programa “Amor & Sexo” ao lado de Leo Jaime, na TV Globo. Hoje, além de transitar muito bem pela MPB, Bossa Nova e porque não o Rock in Roll, Rodrigo tem importante papel também na cena eletrônica, onde cria novas roupagens para hits consagrados com muita energia e um estilo muito próprio. Além de Rodrigo, a festa terá ainda The Doctor, Léo Santos e Alec Bacheti.

Valor: R$ 30,00 – a partir das 12h

Quinta-feira, dia 05 de janeiro

Será dia do duo Malik Mustache. Considerado um dos 10 nomes mais promissores do mainstream brasileiro, ao lado de destaques como Alok, Elekfantz e Illusionize, o projeto vem sendo requisitado nos melhores clubs e festivais de música eletrônica do Brasil e do mundo como Tribe e Green Valley, e em conceituados clubs mundiais em Los Angeles, San Francisco, Miami e Bolívia. A dupla também possui seu próprio programa de rádio, em parceria com a EMS Radio de Los Angeles, onde mensalmente levam aos gringos o que há de mais novo no cenário brasileiro. A festa no beach club ainda terá as DJs Mila Mari e Jess Benevides, além de Alec Bacheti.

Valor: R$ 30,00 – a partir das 12h

Sexta-feira, dia 6 de janeiro

Para dar o start no primeiro fim de semana do ano, a sexta-feira, dia 06, será comandada pelo gaúcho Fabrício Peçanha. Foi no início da década de 90, que o DJ ingressou profissionalmente no cenário eletrônico brasileiro. De lá pra cá, fez história. Foi um dos únicos DJs a estar presente em todas as edições do festival Skol Beats – maior evento de música eletrônica da história do Brasil -, já se apresentou em festivais massivos como SWU e Planeta Atlântida, e, na Argentina, foi o primeiro brasileiro a se apresentar no Creamfields, festival de importância fundamental para a cena latino-americana. Fabricio é um dos poucos brasileiros a figurarem na lista de melhores DJs do mundo da revista britânica DJ Mag. Quem se junta a ele durante a festa são os DJs locais Victor Kill, Guga Prates, Zogaib e Robson Moreira.

Valor: R$ 50,00 – a partir das 12h

Sábado, dia 7 de janeiro

Quem desembarca na Praia de Peracanga é Gabriel Boni. Como DJ e produtor musical de formação, Boni é um dos mais relevantes artistas brasileiros da atualidade, apresentando-se constantemente pelo país e mundo afora. As dez horas de festa ainda terão a trilha sonora de Fred Reggiani, Paolla B, Salarini e Robson Moreira.

Valor: R$ 50,00 – a partir das 12h

Domingo, dia 8 de janeiro

A tarde do domingo será embalada pela “Chilli Beans Special Party” e o convidado internacional, D-Nox. Um dos DJs e produtores mais renomados do cenário mundial, o alemão é destaque por estar há mais de 20 anos se apresentando em clubs e festivais renomados pelo mundo. Além de sets e produções, ele está à frente de dois selos de gravação muito bem sucedidos, a Sprout Music e Plastik Park. Atualmente, com seu parceiro de estúdio Frank Beckers, D-Nox & Beckers estão entre as mais aclamadas duplas e entre os mais requisitados live acts no mundo. Sua música recebe um forte apoio vindo de tops DJs como Paul Van Dyk, Hernan Cattaneo, Sasha, John Digweed, Dave Seaman, entre outros. A tarde grifada ainda terá os DJs Victor Kill, Paolla B e Robson Moreira.

Valor: R$ 50,00 – a partir das 12h