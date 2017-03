Seu Bairro no Folha estará em Perocão nesta quinta (23)

Por Glenda Machado em 23 de março de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

E o quadro “Seu Bairro no Folha” voltou! E para começar os trabalhos o Folha da Cidade escolheu visitar o bairro Perocão. O repórter João Thomazelli estará a partir das 13 horas, próximo ao cais da região.

O objetivo da visita é ouvir os moradores quanto às suas principais reivindicações e também descobrir boas histórias. Não perca a oportunidade e participe levando a sua sugestão de reportagem.

E anote na agenda: neste sábado (25) e domingo (26) é dia de ver “Seu Bairro no Folha” no nosso site.