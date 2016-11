Seu Bairro no Folha estará em Santa Mônica nesta quinta (1)

Por Marcos Siqueira em 30 de novembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Mais uma quinta-feira está chegando e você já sabe. É dia do Folha da Cidade visitar o seu bairro. O visitado da vez será Santa Mônica. A repórter Glenda Machado estará a partir das 9 horas da manhã na Padaria Pão de Leite, que fica na Rodovia do Sol.

O objetivo da visita é ouvir os moradores quanto às suas principais reivindicações e também descobrir boas histórias. Não perca a oportunidade e participe levando a sua sugestão de reportagem.

E anote na agenda: neste sábado (3) e domingo (4) é dia de ver “Seu Bairro no Folha”!

Se você também deseja receber a reportagem do Folha da Cidade em seu bairro, é só entrar em contato com a nossa equipe pelo telefone 3361-4163, email redacao@folhadacidade.inf.br ou via mensagem na nossa fanpage do Facebook. Não esqueça de informar um telefone!