Seu Bairro no Folha estará em Santa Rosa nesta quinta

Quinta-feira é dia de “Seu Bairro no Folha” e desta vez quem recebe a nossa equipe de reportagem são os moradores de Jardim Santa Rosa.

Tem alguma reclamação? Conhece algum projeto legal ou uma personalidade ilustre do local? Nosso repórter Marcos Siqueira estará na pracinha do bairro amanhã (10), a partir das 8h30 para colher boas histórias com vocês.

Aproveite a oportunidade e participe levando a sua sugestão de pauta. E não esqueça: as matérias são publicadas sempre no final de semana seguinte à visita.

Então, moradores de Jardim Santa Rosa, fiquem atentos: sábado (12) e domingo (13) é dia de ver “Seu Bairro no Folha”!