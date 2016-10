Seu Bairro no Folha estará no Adalberto Simão Nader esta quinta (27)

Moradores do bairro Adalberto Simão Nader podem anotar na agenda. O projeto “Seu Bairro no Folha” estará aí nesta quinta (27) para dar voz a vocês.

O ponto de partida do nosso repórter Marcos Siqueira será a Academia GTA, a partir das 14 horas. Não perca a oportunidade e participe levando a sua sugestão de pauta.

Pode ser um pedido à Prefeitura, entrevistas com personalidades locais, um projeto social… Enfim, vocês serão nossos pauteiros e também protagonistas. As matérias serão publicadas no final de semana seguinte à visita. Portanto, moradores do Adalberto, fiquem atentos: sábado (20) e domingo (30) é dia de ver “Seu Bairro no Folha”!