Seu Bairro no Folha: Repórter estará em Jabaraí amanhã (20) para colher pautas

O Folha da Cidade inicia nesta quinta-feira (20) um novo projeto onde quem vai fazer a diferença é você, leitor. É o “Seu Bairro no Folha”. A cada semana, um de nossos repórteres estará durante uma manhã ou tarde em um bairro de Guarapari para colher pautas de interesse daquela região.

Pode ser um pedido à Prefeitura, uma entrevista com personalidades do bairro, o destaque de um projeto social… Enfim, quem ajudará a construir as reportagens serão os próprios moradores.

O primeiro bairro a ser visitado é Jabaraí, pela repórter Glenda Machado. A partir das 14 horas, ela estará em frente à Academia Viver para receber as sugestões da comunidade. Não perca a oportunidade e participe!

As matérias serão publicadas nos finais de semana seguintes à visita. Portanto, moradores de Jabaraí, fiquem atentos: sábado (22) e domingo (23) é dia de ver “Seu Bairro no Folha”!