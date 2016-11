Shopping da Grande Vitória oferece vagas de emprego

Por Glenda Machado em 21 de novembro de 2016 / Empregos & Carreiras

Algumas lojas do Shopping Norte Sul estão com vagas de empregos para cargos como vendedor e caixa. Confira abaixo as opões:

Konyk

Vendedor e Caixa (Necessário ter experiência e disponibilidade de horário). Sálario+porcentagem em cima das vendas+plano de saúde+plano odontológico+ vale transporte. Currículo deve ser entregue na loja.

Loja Tok Kids

Vendedora (Necessário ter experiência e disponibilidade de horário). Sálario+vale transporte. Currículo deve ser entregue na loja.

Loja Átaga

Vendedora (Necessário ter experiência e disponibilidade de horário). Sálario+vale transporte. Currículo deve ser entregue na loja.

Blessed

Vendedora (Necessário ter experiência e disponibilidade de horário). Sálario+vale transporte. Currículo deve ser entregue na loja.