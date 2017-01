Sicoob Sul Litorâneo devolve R$ 4,8 milhões para associados

Por Gabriely Sant'Ana em 11 de janeiro de 2017 / Destaque, Economia

Quantia é referente à remuneração sobre os juros do capital social da cooperativa

As empresas e pessoas físicas associados ao Sicoob Sul Litorâneo receberam no último dia 30 uma remuneração sobre os juros do capital social que mantêm na cooperativa de crédito. Os valores foram superiores a R$ 4,8 milhões. Deste total, cerca de R$ 914 mil foram disponibilizados em conta corrente.

O presidente do Sicoob Sul Litorâneo, Fábio Novaes esclarece que, dessa quantia, 20% foram depositados diretamente na conta corrente do associado enquanto os outros 80% retornam para o capital social, que é o valor investido pelos cooperados no patrimônio do Sicoob.

Ele explica que a maior parte do capital social é referente aos juros creditados e às sobras (lucro) geradas pela instituição ao longo dos anos. Esse valor é integralizado quando as pessoas ou empresas abrem suas contas na cooperativa de crédito, e pode ser movimentado de acordo com as regras estabelecidas em seu estatuto. “Nosso objetivo é estimular os clientes a ampliarem o capital social, que é uma fonte de recursos de longo prazo nas Cooperativas de Crédito, pois serve de base para as operações que ela realiza”.

Para Novaes, a medida é mais uma demonstração do reconhecimento à participação dos associados no crescimento da instituição. “Trata-se de uma significativa vantagem com relação aos bancos convencionais, pois os cooperados são ao mesmo tempo donos e clientes. O compartilhamento desse resultado só vem a fortalecer o Sicoob Sul Litorâneo, seus associados e a economia local”, afirma.