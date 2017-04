Sicoob Sul-Litorâneo libera R$ 195,2 milhões de crédito em 2016

Por Glenda Machado em 6 de abril de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

Dados sobre desempenho da Cooperativa serão apresentados aos associados a partir do dia 10 de abril

O Sicoob Sul-Litorâneo começa a apresentar aos seus associados, na próxima segunda-feira (10), os dados que mostram o desempenho da Cooperativa em 2016 e as projeções para este ano. Em Guarapari, a apresentação será no dia 17, na boate LuAzul à partir das 19h30. A previsão é de que quatro mil pessoas conheçam em detalhes o trabalho realizado pela instituição financeira nos sete municípios onde ela atua.

A cooperativa emprestou o montante de R$ 195,2 milhões, dos quais R$ 7 milhões integram a carteira de crédito rural. Além disso, a soma de depósitos subiu 30,8% em relação ao ano anterior, evoluindo de R$ 135,6 milhões para R$ 177,3 milhões.

Desenvolvimento

Para o presidente do Sicoob Sul-Litorâneo, Fábio Antônio Novaes, os dados consolidam o desenvolvimento da instituição na região de abrangência. “O aumento do número de associados e de depósitos, por exemplo, demonstram o crescimento da credibilidade do Sicoob por meio da confiança dos associados em nós”.

Nos oito encontros de prestação de contas que serão promovidos até o dia 25 de abril, a diretoria vai mostrar também que, em 2016, o capital social passou para R$ 38,9 milhões, aumentando 22,2% em 12 meses. Outro destaque foi a abertura da agência em Viana, expandindo a atuação da cooperativa na região metropolitana capixaba.

O patrimônio líquido alcançou a cifra de R$ 60 milhões, uma elevação de 12,4% em relação ao ano anterior. A instituição fechou o ano de 2016 com 13,9 mil associados, 10,9% a mais do que no exercício anterior.

Soluções

Segundo Fábio Antônio Novaes, o resultado reflete a capacidade do Sicoob de atender o público-alvo de forma acessível, seja com soluções para demandas referentes a serviços ou com a disponibilização de produtos.

O presidente destaca ainda que o Sicoob, por ser uma sociedade de pessoas, exerce um papel determinante no apoio aos associados durante esta fase de ajustes da economia.