Sinalização deficiente atrapalha trânsito no Centro de Guarapari

Desde que a nova avenida Pedro Ramos foi inaugurada, a melhora no trânsito nas principais avenidas do Centro de Guarapari ficou clara. Mas a sinalização das vias que ficam no entorno desta avenida e de outras que tiveram o trânsito alterado está colocando motoristas, ciclistas e pedestres em risco.

Um exemplo é a sinalização da esquina entre as ruas José Barcelos de Matos e Carlos Santana (esquina do mercado municipal). Neste cruzamento não tem placa de pare em nenhuma das duas vias e não é possível saber quem está na preferencial. Contudo, a Carlos Santana é a principal via para quem vai retornar para o Centro de Guarapari e o fluxo de veículos e a velocidade média é muito maior, mas nada indica de quem é a mão.

Seguindo pela rua Carlos Santana chegamos na esquina com a rua Jacinto de Almeida. Ali existe uma placa de pare, mas para quem está na Carlos Santana. Como dito anteriormente, o fluxo de veículos é muito maior na Carlos Santana e a placa poderia estar invertida. Logo à frente, outra inconsistência. Na esquina com a rua prefeito Epaminondas de Almeida, nova placa de pare. Novamente a placa é para quem está na rua Carlos Santana, mesmo que o tráfego na prefeito Epaminondas de Almeida seja muito menor.

Para piorar ainda mais a situação, os motoristas não respeitam as várias placas de proibido estacionar que estão espalhadas ao longo da rua Carlos Santana e o que era para ser uma pista de duas faixas de rolamento acaba se tornando uma rua estreita, causando um estrangulamento no trânsito naquela região.

Na época das obras na avenida Pedro Ramos, a prefeitura informou que outras ruas e avenidas do Centro de Guarapari teriam os sentidos alterados, como a avenida Roberto Calmon, por exemplo.

A reportagem do Folha da Cidade procurou a prefeitura para saber se existe algum projeto para que os problemas de sinalização sejam resolvidos e um prazo para que as alterações no sentido das outras vias sejam feitas. Em nota a prefeitura informou o seguinte:

“A Secretaria Municipal de Fiscalização informa que já está em fase final o processo de licitação de sinalização vertical e horizontal que irá atender a demanda da região e afirma ainda, que o trânsito da área em questão, será reformulado o mais breve possível”.