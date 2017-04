Sinalização turística: turistas se perdem nas ruas de Guarapari

Guarapari é uma cidade que recebe milhares de turistas todos os anos. Temos belezas naturais que coloca o município no mesmo nível dos melhores destinos turísticos do país. Mas para quem não conhece o lugar, encontrar as praias mais famosas ou até mesmo o Centro da cidade pode ser um desafio. A sinalização turística da cidade é deficiente e sem isso, o turista fica perdido entre as ruas e avenidas sem saber onde está e como chegar ao destino.

“Para quem não conhece a cidade e vem pela primeira vez como nós, é confuso porque não temos nenhuma referência de onde ficam as praias mais conhecidas. Nós estamos procurando a Praia das Virtudes e não fazemos ideia par onde fica”, disse o economista Marcondes D’Ávilla, que estava chegando com a família de belo Horizonte na última quinta-feira (13) para passar o feriado na cidade.

Poucas são as placas que informam o nome das ruas e a direção para as praias, o centro histórico e cidades vizinhas. Estas placas ficam, na maioria, nos trechos da Rodovia do Sol sob concessão da Rodosol. Dentro do perímetro urbano, com exceção de umas poucas placas desbotadas com nomes de ruas, nada há para orientar o visitante.

Mas ao que parece o problema da falta de sinalização na cidade, em especial da turística, chamou a atenção também da atual administração municipal e o problema já está sendo estudado. Os facilitadores turísticos também receberam treinamento na última quinta-feria com um turismólogo e estão sendo capacitados para ajudarem a orientarem os visitantes que chegam na cidade.

“A Secretaria Municipal de Esporte,Cultura e Turismo informa que já há previsão no orçamento para a sinalização turística no município e que está sendo realizado levantamento para implementação até o final do ano. Ainda, o município desenvolve o programa Facilitadores Turísticos para o atendimento aos turistas e divulgação dos atrativos e eventos da cidade, realizam pesquisa de fluxo turístico, auxiliam na campanha ‘’Praias Limpa’’, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e na campanha de ‘’Combate ao Mosquito’’, em parceria com a Secretaria de Saúde, e na campanha de “Uso Consciente da Água”, em parceria com a Cesan. Nesta quinta-feira (13), os facilitadores participaram de capacitação ao longo do dia, visitando os pontos turísticos da cidade acompanhados de um turismólogo. No final da tarde receberam palestra com outro profissional da área de turismo” informou a prefeitura.