Sindicig é o mais novo filiado da Findes

Por Gabriely Sant'Ana em 31 de outubro de 2016 / Destaque, Economia

Com cerca de 60 empresas associadas e responsável pela geração de quase 4 mil empregos diretos e 15 mil indiretos em Guarapari e região, o Sindicig – Sindicato da Construção Civil de Guarapari é o mais novo associado da Findes – Federação das Indústrias do Espírito Santo.

A assinatura da filiação aconteceu na última quinta-feira (27), durante reunião do Conselho de Representantes da Findes, em Vitória. Em sua fala, o presidente da Federação, Marcos Guerra destacou a conquista para o fortalecimento do associativismo no Sistema Findes.

“Realizamos mais uma conquista que vai ao encontro do nosso projeto em prol do fortalecimento do associativismo. Encontramos a Findes com apenas 30 sindicatos patronais, hoje, já são 40, que fazem da nossa Federação que se torna ainda mais representativa”, disse.

Presidente do Sindicig, Fernando Otávio Campos, disse que entrar para a Findes é o reconhecimento pelo trabalho realizado pela instituição, além da oportunidade de aumentar a qualificação do setor.

“Com o apoio da Findes nós temos mais acesso a financiamentos, incentivos fiscais e qualificação, tanto do empresário quanto dos trabalhadores. É um ganho não apenas para o setor, mas para toda Guarapari, com a oportunidade de estreitar laços com outras entidades do Sistema, como o Sesi, Senai, entre outros. Com certeza, a indústria local da construção civil ficará mais forte”.

Confira abaixo entrevista com o presidente do Sindicig feita pela nossa fanpage sobre esse e outros assuntos relacionados à construção civil de Guarapari.