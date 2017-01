Sindicig promove almoço comemorativo para o Findes em Guarapari

Na tarde desta sexta-feira (13) o Sindicato da Industria da Construção Civil de Guarapari promoveu um almoço com os associados para comemorar a entrada da entidade no Sistema Findes (Federação das Indústrias do Espírito Santo) em um restaurante de Meaípe.

O evento também serviu para a explicar aos associados do Sindicig a importância do ingresso do Órgão no sistema Findes. “Vou dar um exemplo prático: quando foi discutido o projeto para construção do centro de educação profissionalizante, Guarapari não tinha voz ativa no conselho do Findes para tentar trazer para cá o empreendimento. Hoje nós temos voz e podemos apresentar projetos também”, explicou Fernando Otávio, presidente do Sindicig.

“O Sindicig é um sindicato antigo, que tem vida própria e que hoje faz parte do Sistema Findes e faz parte das decisões da Findes, pois ela está no conselho e fico feliz por não ter trazido só o Sindicig, mas também outros sindicatos do Estado, pois cada vez mais a federação passa a representar os interesses da indústria capixaba”, finalizou Marcos Guerra.