Sindijores emite nota de solidariedade ao Folha da Cidade

Depois de sofrer ameaças pelo deputado estadual e prefeito eleito de Guarapari, Edson Magalhães, o Jornal Folha da Cidade continua recebendo manifestações de apoio no cumprimento de suas funções jornalísticas.

Agora foi a vez do Sindijores – Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas no Estado do Espírito Santo, que enviou uma nota de solidariedade ao veículo de comunicação.

Confira abaixo na íntegra:

O Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas no Estado do Espírito Santo manifesta o seu mais vigoroso repúdio à agressão verbal cometida, em local público, pelo deputado e prefeito eleito Edson Magalhães, em que foi vítima o diretor do jornal “Folha da Cidade”, de Guarapari, Hamilton Garcia Ribeiro, ocorrida na última quarta-feira, dia 14 de dezembro.

Atitudes como essa demonstram despreparo para o exercício de funções públicas e um desrespeito aos princípios de civilidade e de convivência que devem prevalecer na prática da democracia. Representam também uma agressão à Liberdade de Imprensa.

Este Sindicato, ao mesmo tempo, manifesta a sua solidariedade ao diretor do jornal “Folha da Cidade”, reafirmando a convicção de que a luta em defesa da Liberdade de Imprensa deve ser sempre a principal bandeira dos brasileiros que acreditam e defendem os valores da democracia e do estado de direito.

Vitória, 16 de dezembro de 2016

A DIRETORIA.