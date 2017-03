Sine pode voltar a funcionar em Guarapari

Por Glenda Machado em 23 de março de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

Há quase um ano de portas fechadas, o Sine de Guarapari pode ver uma luz no fim do túnel. É que a agência, que atendia cerca de 100 pessoas por dia em busca de orientações empregatícias, cursos de qualificação e seleções para contratação de mão de obra, pode retomar as suas atividades.

Quem levantou esse questionamento na sessão da Câmara Municipal de Guarapari desta quarta-feira (23) foi o vereador Ênis Gordin. Antes de protocolar seu requerimento na Casa de Leis, ele também recorreu ao secretário de Estado e Trabalho, Assistência e Desenvolvimento social do Espírito Santo, Carlos Roberto Casteglione.

“Hoje para procurar emprego, os munícipes de Guarapari têm que sair daqui e ir para Anchieta em busca de trabalho. E não é só emprego que o Sine oferece. O espaço serve como uma grande rede para capacitação, ministração de cursos da população”, disse o vereador.

Ele conta ainda que o município tinha uma média de 2.200 atendimentos por mês. Hoje, quem passa pelo local vê apenas as portas fechadas da antiga agência. Em abril de 2016, o Folha da Cidade questionou essa situação, mas a secretarias respondeu apenas que “estava fazendo uma reorganização administrativa visando aprimorar o trabalho dos Sines e ampliar a qualidade do atendimento à população, levando em consideração as demandas e oportunidades de cada microrregião”.

Enis diz estar esperançoso pela volta desse serviço, e que não vai medir esforços para que isso aconteça. “Estamos passando por uma das maiores crises do país, não é justo que a população pague por isso. Temos que oferecer opções de trabalho e não deixar o município sem um local de apoio”, completou.