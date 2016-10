Sobrepeso aumenta o risco para 13 tipos de câncer

Por Redação Folha da Cidade em 15 de outubro de 2016 / Destaque, Saúde

Estar acima do peso ou ser obeso aumenta o risco de desenvolver 13 tipos de câncer. Foi o que revelou uma análise de mais de mil estudos sobre os mecanismos que ligam o excesso de gordura corporal à ocorrência da doença. A avaliação foi realizada pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (Iarc) da Organização Mundial da Saúde e publicada em uma revista científica da área médica no final de agosto.

Dos 13, cinco já eram indicados desde 2002 pelo Iarc. Entre eles estão o câncer de cólon e reto, esôfago, rim, mama na pós-menopausa e endométrio. Recentemente, outros oito foram acrescentados à lista. São ele: fígado, estômago, pâncreas, vesícula, ovário, tireoide, mieloma múltiplo (sangue) e meningioma (tumor nas membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal).

O rádio-oncologista do Instituto de Radioterapia Vitória (IRV) Carlos Rebello explica que o excesso de gordura no corpo pode causar danos às células, além de provocar ou precipitar o surgimento da doença:

“Ele gera alterações hormonais, e o organismo permanece em um estado de inflamação constante. Ambas as situações estimulam a proliferação celular”, afirma Rebello.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), a má alimentação é responsável por até 20% dos casos e 35% das mortes pela doença nos países em desenvolvimento, como o Brasil.

A nutricionista do Hospital Metropolitano, Fabiane Farina, afirma que cerca de 3 milhões a 4 milhões de casos novos de câncer poderiam ser evitados no mundo a cada ano por meio do controle da alimentação. Ela também alerta sobre o risco de consumir produtos industrializados.