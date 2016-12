Solidariedade: Artistas pedem ajuda para pagar exame de sogra de Dj

Por Marcos Siqueira em 16 de dezembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Aos 45 anos de idade, Dona Sebastiana Aguiar de Souza, moradora do bairro Adalberto Simão Nader em Guarapari e sogra do DJ Blade, descobriu que está com câncer em estágio avançado. Em meio a consultas e a espera para conseguir realizar os exames, a solidariedade falou mais alto e acendeu a esperança de poder iniciar o quanto antes o tratamento.

Para ajudar a conseguir os recursos para os exames, integrantes do Projeto Fênix estão organizando o “Fênix Solidário”. Será um evento com Dança, Grafite, Poesias, Freestyle e Batalha de Mc’s. O palco, como de costume, será a Praça de Muquiçaba. As apresentações acontecem nesta sexta-feira (16) a partir das 19h30.

Segundo a filha de dona Sebastiana e esposa do DJ Blade, Siniquele Silva, a mãe tem câncer de colo de útero e precisa iniciar o tratamento com urgência. Esperar pelos exames do SUS pode agravar ainda mais a doença. “Ela precisa fazer uns 20 procedimentos para o médico saber mais detalhes sobre o câncer. Além do exame de sangue, tem tomografia, ultrassom e biopsia. Esperamos que não tenha evoluído para outros órgãos”.

No total, a família precisa de R$ 1.200,00 só para os exames, mas, como o tratamento será em Vitória, o dinheiro também será útil para passagens e alimentação.

Quem puder ajudar com qualquer quantia pode comparecer ao evento Fênix Solidário ou fazer um depósito no Bradesco, conta poupança número 1002717-9, agência 0575-4.