Sorriso no rosto: Enfermeira é exemplo em atendimento

Por Glenda Machado em 22 de outubro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Você já parou pra pensar que por trás daqueles jalecos brancos existem pessoas e histórias de vida? Reclamar das Unidades Básicas de Saúde já virou tão banal que nem nos preocupamos em dar aquele “bom dia” e agradecer pelos serviços de saúde prestados por profissionais, médicos e enfermeiros que nos atendem diariamente.

Na contramão dessa relato, encontramos Janieli Costa Moreira, enfermeira da Unidade Básica de Saúde do bairro Jabaraí. Há dois anos ela atua na região e ao invés de histórias tristes ela conta com um brilho no olhar e sorriso no rosto seu amor pela profissão e também pela comunidade que a acolheu de braços abertos.

“Eu acho que trabalhar na saúde pública é um desafio, não depende só de você mas de um todo. A gente tenta fazer as coisas dando o máximo de si. E como recompensa a comunidade recebe isso de muito bom agrado. Eu nunca vi um bairro tão participativo, sempre presentes em nossas ações e reuniões e como resultado temos um acompanhamento melhor da saúde dos nossos pacientes”, disse a enfermeira.

Para ela “o essencial é a parte relacional, é a comunicação”. De sorriso aberto com os doentes, deixa claro que o gesto de carinho e de apoio “é também profissional” e não é apenas “simpatia”. A relação mais próxima com os doentes, que são seguidos aqui por vezes e acompanhados pelos Agente de Saúde, faz com que a comunicação seja mais fácil.

E não foi difícil encontrar depoimentos positivos sobre a enfermeira. A jovem Luana Souza, 16, que estava fazendo uma nebulização, não exitou em elogiar o atendimento da Unidade de Saúde e mais ainda sobre o tratamento recebido pelos profissionais.

“O atendimento é ótimo, sempre fui atendida com rapidez. Todos são muito educados. Hoje vim fazer uma nebulização porque estou gripada. Além da boa estrutura que temos desse posto de saúde, é muito bom saber que bons profissionais atuam para a melhoria da nossa comunidade”, elogiou a estudante.

A Unidade de Saúde, que atende os bairros Jardim Santa Rosa, Portal Clube e Jabaraí é modelo em estrutura. A obra foi feita pela mineradora Samarco e entregue a Prefeitura por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Mas do que vale uma boa estrutura se não fossem as pessoas? E é com esse pensamento que Janieli quer fazer mais. “Quero fazer o melhor por Jabaraí, essa comunidade que se envolve, cobra, mas que me dá muito carinho”.