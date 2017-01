Super heróis em Guarapari

Todo verão, Guarapari recebe milhares de turistas. Mas neste ano, a cidade recebeu visitantes bem especiais. Quem um dia imaginou caminhar na orla da Praia do Morro e dar de cara com o Homem de Ferro? E ele não está sozinho, veio com Hulk e Homem Aranha. O trio resolveu descansar na Cidade Saúde. Não poderia ser outro destino, já que estes super-heróis são de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Depois de ser confundido várias vezes com Tony Stark, ele resolveu encenar o personagem e deu certo. “As pessoas falavam que tinham me visto na televisão, aí eu pensei: só falta a armadura. Pesquisei e encontrei em Rondônia. Já são três anos de Homem de Ferro Mineiro. Mas nas festas, as crianças começaram a perguntar cadê o Hulk, o Capitão América, o Homem Aranha? Então, há cinco meses montei a empresa com os quatro vingadores”, conta o idealizador Tchos-Pere.

Mas ele não se contentou apenas com a armadura. Tchos-Pere inovou ao personalizar duas motos, uma para o Homem de Ferro e outra para o Capitão América. “São duas Hia-Buza, a moto mais veloz do mundo. Foi difícil pilotar com a armadura, mas treinei muito e não desisti. Até cai chegando em uma festinha. O vídeo rodou o mundo. Só no Brasil teve mais de 45 milhões de acessos. A moto é muito pesada, tem 300 quilos, e a armadura me salvou. Só tive alguns arranhões. Esse vídeo já chegou ao ator que interpreta o Tony Stark, Robert John Downe”.

O sucesso na praia está tão grande, que eles já têm data prevista para voltar: no carnaval. “a Prefeitura nos convidou para participar do desfile de carnaval mirim. Será um grande show, com muitos efeitos especiais e com o quarteto completo aqui”. Se você ficou curioso e quer ver de perto os super-heróis, eles ficam próximo ao parque de diversões na Praia do Morro. Mais informações, na fanpage Homem de Ferro Mineiro.