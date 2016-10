Suposto envenenamento já teria matado 30 cachorros em Samambaia

Trinta cachorros já teriam sido mortos envenenados em Samambaia. É o que denuncia um grupo de protetores de animais independentes de Guarapari. A ação teria começado na semana passada, atingindo tanto animais de rua como os de estimação. E a cada dia que passa, amanhecem com mais animais mortos pelas ruas.

“Eles jogam comida envenenada no quintal das pessoas e dão para os de rua. É muito triste, é uma crueldade, um ato de má fé. São assassinos e devem ser punidos. Precisamos que os órgãos competentes encontrem esse criminoso”, disse uma das protetoras que não quer se identificar por medo de represália.

O Folha da Cidade entrou em contato com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Embora já estivesse ciente da denúncia, foge da competência do órgão. “O nosso foco de atuação é controle de doenças que são transmissíveis ao ser humano. É preciso fazer um boletim de ocorrência na polícia, para que possam investigar o crime”, explicou a veterinária do CCZ, Dr. Priscila Pietralonga.

Segundo ela, seria preciso fazer um exame toxicológico para confirmar o envenenamento como a causa da morte dos cães. “O bairro também precisa ser pesquisado, porque os animais, principalmente os cachorros de rua, andam muito e comem o que acham de alimento pelas ruas. Às vezes, alguém está usando veneno para combater infestação de rato e acaba contaminando algum alimento. É preciso averiguar”.

Já a Polícia Ambiental ainda não recebeu a denúncia. “No artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais consta pena de detenção de 3 meses a 1 ano para maus tratos contra animais, podendo ser aumentada de 1/6 a 1/3 em caso de morte além de multa”, explica a assessoria de comunicação da corporação.

Ainda esclareceu que ao se fazer o B.O., já é dada sequência à investigação. “A Polícia Ambiental só pode prender em flagrante. Neste caso, não há um nome nem suspeitos. Então, a investigação fica por conta da Polícia Civil”. E aproveitou para reforçar os números telefônicos para denúncias: 190 / 181 / 36363-0173. “Quem souber de alguma informação que possa levar ao suspeito, deve entrar em contato com a polícia. E o mais importante neste momento é fazer o boletim de ocorrência na Polícia Militar”.