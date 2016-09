Taxista que rodar com taxímetro desligado ou sem uniforme será multado em R$ 1 mil

Começaram hoje as vistorias dos 105 táxis classificados na licitação e segue até quarta-feira. Quem não comparecer pode ser eliminado e neste caso, a vaga passa para o primeiro suplente dos 50 do cadastro de reserva. Essa é a última etapa do processo e em outubro, o taxista que for pego fazendo corrida com taxímetro desligado ou sem o uniforme será multado em R$ 1.089. Em caso de reincidência, o taxista terá de desembolsar o dobro: R$ 2.178.

“A vistoria vai verificar o ano do veículo, que segundo a licitação tem que ser no mínimo de 2011. Os que ainda não estão com carro novo têm o prazo de 30 dias para fazer a aquisição. Em outubro começam as operações de fiscalização com blitze e quem for pego sem o taxímetro ou sem o uniforme é multado em 300 Índice de Referência do Município de Guarapari (IRMG), que hoje é R$ 3,63. Em caso de reincidência, o valor da multa é dobrado”, explica o secretário de Fiscalização, Danilo Bastos.

Segundo ele, a prefeitura também já solicitou o desemplacamento dos veículos que operam hoje na cidade, mas que não foram contemplados na licitação. O ofício foi enviado ao órgão responsável, no caso, o Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). “Os táxis clandestinos pegos em fiscalização ou blitze serão apreendidos, além de estarem sujeitos às sanções administrativas”, ressalta o secretário Danilo. Os 105 vão se juntar aos 14 taxistas que já atuam na cidade aprovados na primeira licitação.