Taxistas denunciam transporte clandestino na região da rodoviária

Reportagem: Edna Souza

Os taxistas que atuam na região da rodoviária, denunciam táxis clandestinos que estão atuando em frente ao terminal, cobrando um preço abaixo do que o estipulado pela prefeitura.

O presidente da Associação dos Taxistas de Guarapari, Paulo Silas Vidal, disse que duas mulheres ficam na calçada do terminal rodoviário abordando os passageiros. Elas oferecem os serviços com um preço mais baixo, e quando o cliente aceita, são encaminhados até os motoristas. Segundo ele, são quatro carros que ficam parados nas proximidades. “Eles ficam em um bar, jogando sinuca e esperando as mulheres”, diz.

O secretário municipal de Fiscalização, Danilo Bastos, foi procurado pela nossa equipe. Ele disse que desconhece o fato, mas que fiscais irão até o local para fazer a vistoria.

“Caso esses motoristas sejam encontrados, vamos apreender o veículo e multar. O condutor será encaminhado para a delegacia para prestar depoimento”, afirma.

Regulamentação

Desde o começo do ano, a prefeitura abriu licitação, que concedeu 105 novas licenças, além das 14 que já estavam em operação.

Os motoristas habilitados devem fazer o uso do taxímetro e uniforme. A tarifa da bandeira 1 é de R$ 3,22 o km e na bandeira 2, R$ 3,91 o km. Quem não cumprir as normas será multado em R$ 1 mil.