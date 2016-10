TCE oferece curso sobre controle social

Por Gabriely Sant'Ana em 4 de outubro de 2016 / Destaque, Economia, Política

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) vai oferecer na próxima semana o curso “O Controle Social e os Tribunais de Contas”, com auditor de controle externo Gustavo Rubert Rodrigues.

A capacitação acontece nos dias 10 e 11 de outubro, no auditório da corte. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no portal da Escola de Contas (http://escola.tce.es.gov.br).

O TCE-ES destaca que o curso é voltado para a sociedade civil de modo geral, como estudantes, professores, membros de associações e sindicatos. O conteúdo inclui aspectos introdutórios dos sistemas e mecanismos do controle da administração pública; o controle externo e o papel dos Tribunais de Contas, denúncias e representações; a importância da sociedade civil no sistema de controle; controle social, transparência e acesso à informações; os deveres dos gestores públicos, o dever de prestar contas; introdução à atividade financeira do Estado, receitas e despesas públicas, responsabilidade fiscal, licitações, contratos administrativos, convênios e terceiro setor.

