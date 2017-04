Teatro da Paixão de Cristo em Santa Mônica vira tradição da Semana Santa em Guarapari

Já se tornou tradição. Pelo quinto ano consecutivo, a paróquia Nossa Senhora de Lourdes vai encenar a morte e ressurreição de Jesus Cristo em peça teatral realizada ao ar livre em Santa Mônica.

A apresentação que tem encantado fiéis de Guarapari é feita com muito cuidado pelos participantes, todos voluntários. No ano passado mais de 500 pessoas acompanharam a Paixão de Cristo. O “Teatro da Paixão de Cristo 2017 da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes” será realizado na área de eventos da paróquia, em Santa Mônica, próximo ao antigo Igloo.

Repleto de novidades, esse ano os organizadores garantem novos cenários, mais efeitos especiais e trilhas sonoras que prometem emocionar o público. Ao todo, estão envolvidas 60 pessoas no elenco, formado por jovens e adultos da própria paróquia.

A abertura dos portões ocorre às 18h, com a apresentação musical do Coral de Crianças Paroquial. Durante toda a apresentação haverá barracas com comidas típicas e sorteios. O evento é aberto ao público e a entrada é franca.

Serviço:

Teatro da Paixão e Morte de Cristo 2017

Data: 14 de abril de 2017 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Santa Mônica (Em frente ao Antigo Igloo)

Entrada franca