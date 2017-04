Teatro de rua neste final de semana em Guarapari

Por Glenda Machado em 21 de abril de 2017 / Cult, Destaque

O que aparentemente seria uma simples missão se transforma numa confusão dos infernos. Esse é um dos desafios da peça Belfagor, do grupo Árvore Casa das Artes, que será apresentada na Praça da Itapemirim no próximo sábado (22).

Trata-se de uma hilária e contagiante apresentação de teatro de rua do grupo Árvore Casa das Artes, e que promete muitos risos e interação com a plateia. O espetáculo será realizado às 19h, gratuito, na Praça Philomeno Ribeiro, a Pracinha da Itapemirim, no bairro Muquiçaba.

O espetáculo foi contemplado com o projeto Circulação Cultural de Artes Cênicas da Secretaria de Estado de Cultura, e será apresentado também em Venda Nova do Imigrante, Guriri, Santa Maria de Jetibá e Divino São Lourenço. Imperdível!

E, para quem quer tomar contato mais aprofundado com o teatro de rua, o grupo fará uma oficina, também gratuita, no dia seguinte, 23 de abril, das 8h às 11h, no Instituto Educacional Jesus Menino, no bairro Itapebussu, também em Guarapari. Inscrições para a oficina: (27) 99772-2383 – serelepeproducoes@gmail.com

Sinopse de Belfagor

O arquidiabo Belfagor é enviado à Terra, como ser humano, pelo chefe supremo do inferno: O Baixíssimo, com a missão de se casar para desvendar se o matrimônio e a mulher são os verdadeiros motivos que tornaram o inferno o destino final de milhares de homens. Na Terra, Belfagor se casa com Honesta e o que aparentemente seria uma simples missão se transforma numa confusão dos infernos, levando o arquidiabo a inúmeras e inesperadas constatações sobre a Terra e a humanidade.

Serviço:

Belfagor

Companhia: Árvore Casa das Artes

Data: 22 de abril de 2017

Horário: 19h

Local: Praça Philomeno Ribeiro, s/n, (conhecida como Pracinha da Itapemirim), bairro Muquiçaba – Guarapari/ES

Espetáculo gratuito