Teatro neste final de semana em Alfredo Chaves

O final de semana será de teatro em Alfredo Chaves. O grupo de teatro Voz e Vez irá apresentar a peça ‘Toda Forma de Poder’, neste sábado (10), no centenário casarão Togneri, na sede. Serão duas sessões, uma às 18h30 e outra às 20 horas.

De acordo com os organizadores, a peça remete à história política do Brasil. O espetáculo entrelaça literatura com questões sociais históricas. A peça foi criada e produzida pelos próprios atores. O elenco é formado por treze jovens alfredenses com idade entre 13 e 18 anos.

A professora e produtora do grupo, Francisca Mota, completa que a trupe mistura comédia com sátira, criando histórias muito empolgantes. E esta peça é um verdadeiro espetáculo para a reflexão. “A plateia irá rir, refletir e se emocionar com a história”, garante.

Interessados podem adquirir os ingressos no Instituto Dinâmico. A entrada custa R$ 10,00 (cadeira) e R$ 12,00 (camarote).

Informações: Francisca Mota – 27 9 9711-4436