Tecnologia e inovação são destaques no último dia da Mostra no IFES Guarapari

E a Mostra de Ciência, Tecnologia e Inovação, organizada por professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) – campus Guarapari, se encerra nesta sexta-feira (21). Durante essa semana, alunos do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio e alunos de Graduação apresentaram projetos que foram desenvolvidos durante o ano letivo sob a orientação de professores do próprio instituto, e mostraram sua versão final para avaliação da comunidade, empresas e corpo docente.

Para o aluno Jean Carlos Vieira Machado, essa é uma ótima forma de demonstrar os conhecimentos absorvidos pelo curso. “Fazer parte de um projeto como esse é uma forma de mostrar que com ciência, tecnologia e inovação podemos melhorar muita coisa ao nosso alcance. Mostramos para a sociedade nossos projetos e formas de como colocar isso em prática no dia a dia”, disse o estudante de administração.

Já a professora Fabiene Passamani avaliou o envolvimento e a atuação dos alunos à frente deste projeto. “Esse evento reuniu diversas ações. A soma dessas atividades aconteceu nesses três dias apresentando o ifes e os trabalhos desenvolvidos pelos alunos dos cursos de administração, mecânica e eletrotécnica. O mais importante é que trabalhamos a questão do protagonismo estudantil, toda a organização do evento teve o envolvimento a participação dos alunos”, completou a professora

Além disso, o evento contou com uma programação cultural bem variada. A banda bIFES, formada por alunos do instituto foi um show a parte. O grupo de dança vencedor da feira multicultural, também realizada pelo IFES no mês passado, fez uma apresentação inspirada no movimento Hippie.

O melhor projeto apresentado será selecionado para representar o campus Guarapari na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE). E você ainda pode conferir o que vai rolar por lá. Hoje à partir da 13h a feira está aberta para quem quiser se envolver e participar dessa jornada de conhecimento e cultura.