Tendas de réveillon nas praias: os interessados já podem fazer a solicitação

Quem pretende passar o réveillon nas praias de Guarapari e instalar a famosa e tradicional tenda deve ficar atento. As solicitações já estão sendo feitas no setor de protocolo da prefeitura, que funciona das 8h às 18h, de segunda a sexta. Mas ainda não foi divulgado o último dia para requerer a autorização.

Na prefeitura, o interessado deve preencher um requerimento informando a praia onde deseja instalar a tenda e o tamanho do material. É cobrada uma taxa fixa de R$ 54,58 – R$ 4,91 a mais que no ano passado.

No verão 2015-2016, o processo seguia para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – onde era cobrada a Taxa de Uso e Ocupação de Solo Urbano em Orla Marítima. O valor variava de acordo com o tamanho da tenda.

Mas, neste ano, quem ficará responsável é a Secretaria Municipal de Fiscalização. Porém, ainda não há definição de valores nem de datas para pegar a autorização. Lembrando que as tendas instaladas sem a liberação da prefeitura podem ser apreendidas pela equipe de fiscalização.

O jeito é garantir a vaga na prefeitura e ficar atento às regras:

– O espaço entre as tendas deverá ser de 5 metros. Distância mínima de 3 metros do muro de arrimo e 5 metros da linha preamar (limite da água do mar).

– A montagem da estrutura deverá ocorrer a partir das 18h do dia 31, e a retirada, até às 12h do dia 01/01/2016.

– Não será permitida a instalação de tendas nos acessos das praias. E será obrigatório deixar o local limpo.

– Não serão permitidas bebidas e comidas armazenadas em recipientes de vidro, nem manipulação e comercialização de alimentos.

– Não será permitido nenhum tipo de botija de gás, fogos de artifício ou ligação elétrica.