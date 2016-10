Terceirizados esperam seis anos para receber direitos trabalhistas em Guarapari

Imagina ter que esperar seis anos para receber os direitos trabalhistas. Foi o que aconteceu com cerca de 100 funcionários de uma empresa que prestava serviços de limpeza e conservação em creches e escolas da rede municipal de Guarapari. De acordo com o advogado que acompanhou o caso, Felipe Loureiro, todos os ex-funcionários da empresa Albina Conservação e Serviços Técnicos LTDA que entraram com ação na Justiça recebem os valores no início desta semana.

No último mês o caso foi noticiado aqui no Folha da Cidade. Na época, a Justiça do Trabalho determinou o sequestro (uma espécie de boqueio) de mais de R$ 500 mil das contas da prefeitura para quitar a dívida, pois a empresa não foi localizada.

Antônia Batista é uma das ex-funcionárias da empresa. Ela contou que trabalhou como auxiliar de serviços gerais por um ano e a empresa sumiu sem dar nenhuma explicação. “Fiquei ainda 15 dias trabalhando sem saber a empresa tinha saído. Na época a prefeitura não explicou nada. Tivemos que recorrer à Justiça para resolver a situação. Os salários atrasavam e meu nome chegou a parar no SPC (Serviço de Proteção ao Crédito)”.

Em nota, a Prefeitura de Guarapari informou que desconhece o motivo da suspensão do contrato com a empresa de conservação, pois o processo foi iniciado em 2009, durante a administração anterior.