Terminal da Alvorada foi interditado hoje, mas empresa pretende reabrir amanhã

Por Lívia Rangel em 17 de outubro de 2016 / Destaque, Economia, Geral, Guarapari

Depois de ter sido notificada no dia 6 de outubro pela Secretaria Municipal de Fiscalização, a Viação Alvorada teve seu terminal de Muquiçaba interditado na tarde de hoje, por volta das 16h30. Segundo o oficio da prefeitura, a empresa não possui alvará de funcionamento para reabrir o ponto além de ferir o contrato firmado entre a administração pública e a empresa concessionária da rodoviária – a Telavive. Isso porque o contrato proíbe tanto o embarque e desembarque fora do Rodoshopping, que fica no Trevo da BR 101, como a abertura de outros terminais durante o período de concessão do serviço.

“Como a Telavive fechou a rodoviária no dia 26 de setembro, a Alvorada solicitou alvará de funcionamento para voltar ao antigo terminal em Muquiçaba. Mas com a retomada das atividades do Rodoshopping em 30 de setembro, nós suspendemos o processo. A empresa não tem alvará, então notificamos e demos o prazo de cinco dias para voltar a operar na nova rodoviária. Como não foi cumprido, a prefeitura interditou o local. Mas não indeferimos o pedido do alvará, porque caso aconteça da rodoviária fechar novamente, a Alvorada pode dar continuidade ao mesmo processo”, explica o secretário da pasta, Danilo Bastos.

A Alvorada, por meio da assessoria de imprensa, informou que a empresa foi pega de surpresa, mas que pretende reabrir as portas amanhã mesmo. “Primeiro, vamos tomar ciência das justificativas para tal ato e assim tomarmos as providências legais cabíveis. É um ponto importante para a cidade e pretendemos reabrir amanhã. O terminal foi reaberto mediante liminar judicial que determina que o transporte intermunicipal é de responsabilidade do Estado e não do Município. A empresa continuará fazendo o embarque e desembarque nos pontos ao longo da cidade”.