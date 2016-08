Top Gear ES: aeródromo de Guarapari vira palco para veículos potentes

Em sua 3ª edição, o Top Gear ES atraiu um público de 2,5 mil pessoas neste sábado (27) e domingo (28), segundo os organizadores. Durante o evento, a plateia teve a oportunidade de prestigiar os 105 carros luxuosos que aproveitaram a pista do aeródromo de Guarapari para mostrar toda sua potência.

Entre os veículos que mais se destacaram no evento, um Camaro com mais de 600 cavalos e uma BMW 335i chegaram a alcançar mais de 230 km/h. Um Audi R8 com motor V10 e 550 cavalos também chamou atenção, sendo o veículo mais caro da competição, com valor estimado em R$ 800 mil.

Quem pensa que adrenalina e velocidade são coisas de homem está muito enganado: a moradora de Vila Velha e proprietária de uma BMW M3, Rubiele Mansur, conta que este foi o primeiro Top Gear que participou, mas já esteve em outros eventos do tipo. Mesmo grávida de oito meses e meio, ela trouxe sua máquina com motor V6 biturbo e 600 cavalos para participar do evento na Cidade Saúde. “Esse carro chega a uns R$ 220 km/h”, destaca.

Para o organizador do evento, Marcos Hygino, a novidade desta edição ficou por conta da estrutura montada. “Tivemos uma arquibancada maior, que suporta até três mil pessoas”. Ele ainda falou sobre o que espera para as próximas edições: “Nós gostaríamos muito de receber o apoio das próximas gestões do município, para dar continuidade ao evento. Temos a intenção de realizá-lo em Guarapari sempre uma vez por ano”.

Além do valor do ingresso para assistir ao Top Gear, também foi solicitado que o público doasse 1 kg de alimento não perecível na entrada. Com isso, o evento arrecadou uma grande quantidade de alimentos, que serão doados para instituições de caridade de Guarapari.