Top Gears: velocidade e adrenalina neste final de semana em Guarapari

O aeródromo de Guarapari vai virar mais uma vez uma grande pista de corrida. Serão 1250 metros de reta para testar a potência dos veículos durante a terceira edição do Top Gear ES. A expectativa é ter cerca de 100 possantes na disputa e mais de mil pessoas na torcida. O evento acontece neste sábado e domingo, a partir das 11h. A entrada é mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível mais R$ 15 no sábado e R$ 10 no domingo.

No primeiro dia, será a vez dos carros originais e de alta performance com até 255 cilindradas. E no domingo, os proprietários de veículos modificados terão a oportunidade de testarem as inovações em duas categorias: Desafios e Arrancada. “Teremos uma premiação simbólica para quem atingir maior velocidade, dentro de 800 metros”, destacou o organizador do evento, Marcos Hygino.

No hangar do aeródromo será montado um lounge para receber os inscritos e seus acompanhantes com serviço open bar. Mas não haverá bebida alcoólica. “Até o início das provas será o momento dos pilotos trocarem informações”, destacou Hygino. Uma praça de alimentação também será montada e terá a presença de food trucks. A organização prevê uma estrutura para oferecer mais entretenimento, como a apresentação de DJ’s.

Os pontos de venda para compra de ingresso são: loja Misbella do Shopping Vitória, Vide Bula do Shopping Praia da Costa, Academia Ponto 1 da Praia do Canto, Academia Wellnes da Praia da Costa e loja Soft em Guarapari.