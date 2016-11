Torneio de vôlei novamente cancelado por conta da chuva

A AMEG-Associação de Modalidades Esportivas de Guarapari vem respeitosamente comunicar a todos os atletas, apoiadores e amigos sobre o CANCELAMENTO das etapas de 2016 do Torneio AMEG de Vôlei de Praia – Dupla. Realizamos esse evento desde 2013 com muita transparência e assim mais uma vez estamos fazendo, o evento é realizado na praia das Castanheiras em Guarapari no ES em 03 etapas março, julho e dezembro. O cancelamento se deve principalmente ao fato do mau tempo que vem castigando o ES e quem disputa o torneio sabe e já viu que o local é motivo de preocupação, pois infelizmente existem duas bocas de lobo. (nesse intervalo de tempo vamos pedir e correr atrás do poder público para que olhe carinhosamente pelo nosso espaço esportivo que está nos trazendo transtornos há anos). Em respeito aos nossos atletas que vem de outras cidades para que não percam seu tempo e nem tomem prejuízos com a viagem, gasolina, alimentação, passagem, hospedagem… Em respeito aos nossos apoiadores, pois sem eles nada poderia ser feito. Apoiadores esses, que confiam em nossos trabalhos nos dando total credibilidade e sabemos que é de responsabilidade da AMEG reforçar suas marcas em nossos eventos. Claro que a AMEG não quer ser motivo de prejuízos. Desta forma pedimos a todos os atletas, apoiadores e amigos, que nos apoiem verdadeiramente em mudar os MESES das etapas em 2017 ficando assim firmado em janeiro, maio e outubro. Para que possamos pelo menos tentar uma nova estratégia. Lembrando, que os atletas não ficarão no prejuízo nas taxas de inscrição da 2° etapa de julho de 2016. Pedimos a compreensão de todos. Paula Marques.