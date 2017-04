Torneio Regional de Xadrez em Guarapari vai classificar jogadores para o brasileiro

Por Glenda Machado em 10 de abril de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

Para os amantes da arte do xadrez, no período de 14 a 16 de abril, Guarapari receberá participantes de vários destinos durante o “Torneio de Xadrez Regional Sudeste”, que classificará um jogador para a Final do Campeonato Brasileiro Absoluto 2017 e mais quatro atletas para a respectiva Semifinal. O evento reunirá enxadristas do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.

Para abrilhantar ainda mais essa competição, o Mestre Internacional Luis Ernesto Rodi (Uruguai), estará presente. Ele faz parte da seleção olímpica do seu país e é um nome internacionalmente reconhecido. Rodi ministrará um curso no dia 13 de abril.

Ainda serão distribuídos troféus e R$3.000 em prêmios para as diversas categorias. O Regional Sudeste acontecerá no Hotel Porto do Sol, Praia do Morro. Como forma de incentivo, a organização do torneio vai oferecer um almoço com moqueca capixaba em um restaurante da região para os seis primeiros participantes hospedados no hotel.

A expectativa é de que 50 jogadores, entre eles vários mestres, participem do evento. “Além de projetar Guarapari no cenário nacional, um dos objetivos é fomentar o turismo local”, disse o diretor do evento, Claudio Ferreira.

O evento tem apoio da Confederação Brasileira de Xadrez, Federação Espírito Santense de Xadrez, CDL de Guarapari, Hotel Porto do Sol e Viação Itapemirim. Mais informações do Regional Sudeste você encontra na página www.fesx.com.br

Para acessar diretamente o regulamento e horários do torneio você pode clicar aqui.