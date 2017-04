Trânsito no Centro: fim dos congestionamentos e começo de novos problemas

Com as mudanças no trânsito em Guarapari, os congestionamentos na Avenida Davino Mattos acabaram, o fluxo de veículos ficou mais dinâmico e o tempo médio para atravessar o Centro diminuiu consideravelmente. Mas ao mesmo tempo em que a reabertura da Avenida Pedro Ramos agilizou o trânsito e acabou com os congestionamentos, alguns problemas pontuais começaram a aparecer. Um deles, que já foi pauta aqui no Folha da Cidade, é dos motoristas que insistem em estacionar em local proibido na avenida Carlos Santana.

A Polícia Militar já aplica uma média de 30 a 40 multas por dia em veículos estacionados na via, muitas vezes debaixo da placa de proibição. Mesmo assim, os carros continuam lá. Na tarde de hoje era possível ver diversos veículos parados em local proibido. Os carros ficam parados na lateral de uma pista de rolamento e os outros veículos que estão passando têm que desviar para não colidirem.

Outro problema que tem se apresentado com estas mudanças é a disputa por espaço entre pedestres e carros na entrada da Avenida Carlos Santana em dias de feira. Assim que os motoristas fazem a curva saindo da Pedro Ramos, a velocidade média é alta, mas o número de pedestres tentado passar de um lado para outro também é considerável.

Com apenas alguns minutos de observação é possível ver situações de risco, tanto para pedestres que tentam atravessar no meio dos carros em movimento, como de colisões, quando os veículos param para pessoas atravessarem e os outros têm que frear bruscamente para não baterem.

“É sempre uma aventura atravessar aqui em dia de feira. Os carros entram muito rápidos aqui e muitas vezes eles pedestre atravessando de um lado para outro. Não sei como ainda não aconteceu uma tragédia”, reclama a aposentada Maria Ignez Bonsorte, frequentadora da feira municipal.

As soluções

O Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), que é responsável pela manutenção da Avenida Pedro Ramos lembrou que os motoristas devem ficar atentos nestas situações e que como é uma obra que ainda está em andamento os problemas que estão surgindo de acordo com o uso da via e as soluções implementadas com o tempo.

Já a Secretaria de Comunicação da prefeitura não respondeu ao nosso pedido de informações sobre o que poderia ser feito no local para evitar acidentes ou atropelamentos.

Veja um vídeo feito na manhã do último sábado.