Transporte universitário: Anchieta irá economizar R$ 3 milhões ano

A Prefeitura de Anchieta vem reduzindo gastos em todos os serviços, com a finalidade de aliviar as despesas do município e se adaptar à atual crise financeira. Com esse objetivo, o transporte utilizado por universitários e alunos de curso técnico também teve que ser revisto.

De acordo com o setor de transportes, o município irá conseguir economizar cerca de três milhões para este ano, isso sem que haja comprometimento na qualidade do serviço prestado. Essa meta, segundo o setor, será atingida graças a uma série de fatores que contribuirão para desacelerar os gastos. Entre as medidas que já estão sendo adotadas estão: redução de cerca de 40 trajetos, diminuição do valor pago por km e utilização da frota da prefeitura.

O serviço atende atualmente 946 alunos nos períodos matutino, vespertino e noturno. Os destinos são faculdades e escolas técnicas de Guarapari, Vitória, Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim e Piúma.

Para efeitos comparativos em 20 dias de transporte no mês fevereiro de 2016 foram gastos R$ 932.00,00 com o transporte. Em fevereiro desse ano o gasto foi de R$ 180.00,00.

É bem verdade que em fevereiro desse ano só tivemos 10 dias de aula. Desta forma, a matemática é simples: se em 20 dias de fevereiro do ano passado foram gastos 932 mil, em dez dias gastou-se a metade, ou seja, 466 mil reais. Esse valor ainda é mais que o dobro do que foi gasto neste ano.