Trem da Vale vai divulgar o Carnaval de Guarapari e Vitória

Por Gabriely Sant'Ana em 21 de dezembro de 2016 / Destaque, Turismo

O Carnaval de rua de Guarapari e o Carnaval de Vitória já vão entrar na avenida neste início de Verão, ou melhor, na estrada de ferro. Isso porque as duas festas serão divulgadas no trem Vitória-Minas, em uma ação publicitária promovida pelas Prefeituras de Guarapari e Vitória em parceria com a Vale.

A ação consiste na plotagem e envelopamento de um vagão do trem da Vale que funcionará como um grande outdoor móvel. A campanha vai durar até o final de janeiro e a expectativa é que a Vale transporte mais de três mil passageiros diariamente, atingindo, 100 mil pessoas diretamente e mais 400 mil indiretamente. O vagão será apresentado nesta sexta-feira (23), em evento na Estação Pedro Nolasco, em Cariacica.

O secretário municipal de Turismo de Guarapari, Adriani Serpa, explica que esta ação vai fortalecer o Carnaval capixaba e também faz parte do projeto “O Melhor Verão dos Últimos Dez Anos”, iniciado em outubro deste ano. “O fato do trem circular em uma ampla área vai divulgar as duas cidades com potencial turístico para agradar a todos”, pontua.

O trem passa por mais de 50 cidades entre o Espírito Santo e Minas Gerais e para em 30 estações. “Esperamos impactar mais de 500 mil pessoas durante os trintas dias. Essa é uma grande contribuição que a Prefeitura de Guarapari faz por meio do projeto “Guarapari: o melhor verão”, diz o secretário de Comunicação de Guarapari, Marcelo Paranhos.

“Essa parceria vai possibilitar divulgar o Carnaval por várias cidades do interior capixaba e, também, do leste mineiro até a capital Belo Horizonte. Isso vai permitir reforçar o evento, que abre os festejos de momo no País, além de atrair mais turistas para a cidade e que vão ocupar a rede hoteleira local”, apontou o secretário municipal de Turismo, Trabalho e Renda de Vitória, Leonardo Krohling.