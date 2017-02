Três dias para comprar com ótimos preços em Anchieta

Este fim de semana será oportuno para quem pretende comprar produtos e serviços de verão com ótimos preços. É que acontece nos dias 03, 04 e 05 de fevereiro o Liquida Verão de Anchieta. A abertura é nesta sexta-feira (03), às 16h, na Praça São Pedro.

O Liquida Verão Anchieta tem objetivo de promover o comércio local, com queima dos estoques da estação, com desconto nos produtos e serviços das lojas participantes. Uma oportunidade para os comerciantes aquecerem suas vendas e renovarem os estoques para a próxima estação. De acordo com os organizadores, 18 estabelecimentos comerciais estarão envolvidos na iniciativa e irão oferecer descontos a partir de 50%, em serviços, roupas, acessórios e calçados.

No primeiro dia os estandes irão abrir às 16h, o término está previsto para 22h. Já no sábado, as pessoas terão mais tempo para fazer suas compras, já que o evento começará mais cedo, às 8h e termino às 22h. No domingo o horário será das 16h às 22h. Haverá apresentação de bandas locais nos dois primeiros dias.

“Além de dar mais visibilidade ao comércio de Anchieta, o objetivo do evento é aquecer bastante as vendas no município, atrair consumidores do interior e de municípios vizinhos”, destaca o secretário de Turismo, Comércio e Empreendedorismo de Anchieta, Edson Vando de Souza.

O Liquida Verão é realizado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Anchieta (CDL) com apoio da Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Comércio e Empreendedorismo.