Três jovens são presos por assalto ao pedágio da Rodosol em Guarapari

Três jovens que participaram de um assalto ao pedágio da Rodosol em novembro do ano passado foram presos pela Polícia Civil na tarde de ontem (17) em Guarapari. Um quarto envolvido já havia sido preso na época do crime.

Tiago da Silva, 21, Antônio Carlos Santos, 25 e Rodrigo de Jesus, 21, estavam com mandados de prisão em aberto por participação no roubo e se apresentaram na tarde de ontem na Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) de Guarapari.

“Na época do assalto um envolvido foi preso pela PM e a partir daí demos início às investigações até que conseguimos elementos suficientes para pedir a prisão temporária deles” disse o titular da Depatri, Marcos Nery.

Os três detidos admitiram a participação no roubo e lamentaram porque não ficaram com o dinheiro. “Nós roubamos foi porque estávamos precisando do dinheiro, não foi para ostentar, nem nada. E nos demos mal, porque na fuga jogamos os malotes no mato e a polícia encontrou”, contou Tiago.

Os três foram encaminhados na manhã de hoje para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari.