Trilha Cidadã no Parque Paulo César Vinha oferece inclusão social

Quem passa pela Rodovia do Sol – mais precisamente no km 37,5 – em Guarapari, talvez nem perceba a pequena entrada com letreiro confeccionado em madeira na parte mais alta anunciando o acesso ao Parque Estadual Paulo Cesar Vinha. Além das riquezas naturais, essa é a porta de entrada para um importante programa de inclusão social: o Trilha Cidadã. A atividade proporciona uma série de benefícios, como a inclusão social e as melhorias psicossociais.

Desde 2012, cerca de 500 pessoas já trilharam pela imensa área de 1.500 hectares do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha com o auxílio do programa, que é coordenado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). Entre elas, deficientes físicos, cegos, surdos ou com transtornos mentais, além de dependentes químicos e idosos.

O Iema destaca que a proposta não é apenas fazer uma adaptação física das unidades, mas torná-las acessíveis aos mais diversos públicos. Para receber o programa, os funcionários do Parque Estadual Paulo César Vinha recebem diversos treinamentos, como condução de trilhas para grupos especiais e aulas de Libras.

Algumas mudanças estruturais foram acontecendo ao longo do tempo no local, como a aquisição de cadeira de rodas especiais para realizar trilhas, instalação de barras nos banheiros e guia de corda para auxiliar as pessoas cegas ou com dificuldade de equilíbrio. A cadeira de rodas tem o objetivo de garantir a acessibilidade à principal trilha, a da restinga, e ao Centro de Vivência. O trajeto totaliza 1,5km e segue até a margem da praia. Já para os visitantes com baixa visão ou cegos, são disponibilizados mapas e catálogo tátil, contendo pegadas dos animais do parque.

Um detalhe é importante: para garantir a segurança dos usuários é obrigatório o uso de cinto de segurança durante o trajeto. Também é necessária a presença de um acompanhante maior de 18 anos.

O projeto recebe asilos, instituições de educação, saúde e assistência social. Para inscrever uma instituição, basta entrar em contato com a Gerência de Educação Ambiental do Iema no número 3636-2584, e realizar uma visita técnica ao local antes de levar o grupo para visitação.

O Trilha Cidadã também está presente no Parque Estadual Cachoeira da Fumaça. Agora, quem se prepara para receber o programa é o Parque Estadual de Mata da Flores, localizada em Castelo.