Trinta e duas pessoas são presas por uso de drogas neste fim de semana em Guarapari

Na tarde desta segunda-feira (23) as Polícias Civil e Militar de Guarapari apresentaram os resultados parciais da Operação Verão na cidade. Um recurso que foi usado na operação deste fim de semana resultou na prisão de 32 pessoas por posse ou uso de drogas durante um show realizado no sábado. O recurso foi um Mandado de Busca e Apreensão itinerante, ou seja, sem um lugar definido, expedido por um juiz da comarca de Guarapari.

“Algumas pessoas até reclamaram da revista pessoal, mas no momento em que mostramos o mandado, eles aceitavam a revista”, disse a delegada chefe de Guarapari, Maria da Glória.

“Em muitos casos, pessoas com o poder aquisitivo mais alto se acham ofendidas ao serem revistadas. Cansamos de ouvir um abordado falando a famosa frase: ‘sabe quem eu sou?’, mas ao mostrarmos o mandado elas paravam de reclamar”, contou o delegado Marcos Nery, da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio de Guarapari.

Na operação deste sábado, que teve início às 17 horas com blitz de trânsito e prosseguiu com as abordagens a pessoas dentro e fora do local do show e se encerrou de manhã do domingo com mais blitz de trânsito, os números impressionam.

Foram 752 pessoas revistadas e foram apreendidos um tablete de um quilo e meio de maconha, mais 418 buchas e 35 cigarros da mesma droga, 105 francos de loló, 142 comprimidos de êxtase, 58 micropontos de LSD, 92 pedras de crack e um revólver calibre 22. Durante as blitze foram abordados 470 motoristas, sendo que 105 foram autuados por embriagues ao volante. Três destes foram condizidos para a delegacia.

“É importante frisar a participação da direção da Pedreira nestas operações. Eles estiveram o tempo todo nos dando suporte para trabalharmos no local e em momento nenhum dificultaram nosso trabalho”, destacou a delegada chefe.

Ônibus de funcionários também foram revistados

Durante os trabalhos de investigações sobre o tráfico de drogas dentro durante os shows, a polícia recebeu uma informação de que alguns funcionários de empresas terceirizadas ajudavam os traficantes a colocar a droga para dentro, pois eles não passavam por revista.

Com esta informação, os seis ônibus e três vans com funcionários que trabalhariam nos shows de sábado foram revistados ainda na Rodovia do Sol, no Destacamento da Polícia Militar de Village do Sol.

Na ocasião, os policiais apreenderam três algemas (que são de uso restrito das forças policiais), duas facas de caça, um carregador de pistola e dois canivetes. Um ônibus de linha intermunicipal também foi abordado e uma adolescente que estava com R$ 2.300 em dinheiro e sem documentos confessou que estava indo para Guarapari para comprar maconha e revender na frente do show.