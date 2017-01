Trio elétrico da Ivete e show do Aviões do Forró: hoje na Pedreira

O furacão baiano Ivete Sangalo e a banda Aviões do Forró, liderada por Xand e Sol, têm um encontro marcado com os capixabas no dia 14 de janeiro, no Festival de Verão Pedreira 2017. A festa vai acontecer na Pedreira e será dividida entre trio – comandado por Ivete – e palco, com os vocalistas Xand e Solange Almeida acompanhados de seu balé.

Ivete Maria Dias de Sangalo ou, simplesmente, Ivete Sangalo. Seja como for, a baiana de Juazeiro assume suas diversas facetas com a simplicidade que conheceu desde muito cedo. Cantora, atriz, empresária e mãe, ela ocupa também o posto de uma das artistas mais conhecidas do Brasil no mundo, assim como de personalidade feminina mais influente do país, segundo a Forbes.

Com mais de 20 anos de carreira, ela é a única artista estrangeira a se apresentar em todas as edições do Rock in Rio Lisboa, em Portugal, além de ter subido ao palco principal da primeira edição do Rock in Rio em Las Vegas, nos Estados Unidos, no primeiro semestre de 2015. E não para por aí. Em 2017, a cantora será tema do samba enredo da escola Grande Rio, no carnaval carioca. Além do trio elétrico em Salvador, Ivete também irá levar sua energia para a Sapucaí.

O Aviões do Forró é sinônimo de uma história de determinação e sucesso. Criada na capital cearense em 2002, o grupo liderado pelos vocalistas Solange Almeida e Xand proporcionou uma verdadeira revolução neste segmento musical genuinamente nordestino.

Os grandes sucessos lançados pela banda caíram no gosto popular e transformaram-se em números. A banda já alcançou a marca de mais de 3 milhões de discos vendidos, com sete CDs e quatro DVDs já lançados, o mais recente, a “Pool Party do Aviões”, que é composto por hits como “Fiquei Sabendo”, “Banca de Flores” e “Lei da Vida”.

Quando o Brasil inteiro conheceu o fenômeno liderado por Sol e Xand, foi a vez da dupla conquistar novos países. Os Estados Unidos e a Europa foram os primeiros a receber este ritmo contagiante.

Em 2013, o Aviões foi homenageado na Marquês de Sapucaí pela Agremiação ‘Grande Rio’ e, no carnaval deste ano, pelo 9º ano consecutivo, colocou o bloco “Aviões Elétrico” na rua.

Serviço

14 de janeiro – sábado – Ivete Sangalo e Aviões do Forró no Festival de Verão Pedreira 2017.

Ingressos:

Pista Premium 2º Lote R$ 80,00 (meia);

Camarote VIP 2º Lote R$ 120,00 (meia)

Open Bar Frontstage 2º Lote R$ 200,00 (valor único).

Pontos de venda: Jaklayne Joias (Laranjeiras, Campo Grande e Shoppings Vitória, Praia da Costa e Mestre Álvaro), Itapuã Calçados (Vitória, Vila Velha, Linhares, São Mateus, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Belo Horizonte e Governador Valadares), Acesso Vip, Soft Modas (Guarapari) e site Blueticket (www.blueticket.com.br).

Horário: 20h

Local: Pedreira Adventure Park. Av. Padre José de Anchieta, S/N – Guarapari – ES

Informações: (27) 3235-3029

Classificação: 16 anos/ Open bar: 18 anos.