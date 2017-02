Tropas do Exército já estão patrulhando as ruas de Guarapari

Trinta e sete homens do exército chegaram no final da tarde de hoje em Guarapari. O grupo, que estava em quatro veículos, percorreu algumas raus da cidade e pararam no começo da Praia da Cerca para decidir os locais onde fariam patrulhamento. O grupo foi acompanhado pela delegada chefe de Guarapari, Maria da Glória, do presidente da Câmara, Wendel Lima e do prefeito de Guarapari, Edson Magalhães.

Pelas normas do exército, eles não podem dar informações sobre como vão proceder no policiamento na cidade e a única informação que eles deram é de que a tropa não tem previsão para sair da cidade. Por onde passava, o grupo era aplaudido pelos moradores da cidade.

Não ficou claro como eles farão o policiamento na cidade e nem os locais. E mesmo com a chegada das tropas, os moradores ainda estão apreensivos. Vários órgãos, como escolas e unidade de saúdes ainda vão ficar fechadas. Um pouco mais cedo o prefeito Edson Magalhães concedeu uma entrevista e informou que as aulas na rede municipal só começarão na próxima semana. A Expresso Lorenzutti ainda não confirmou se vai colocar ônibus para circular amanhã na cidade, mas mesmo que circulem, não será 100% da frota.

“Nós não sabemos se eles vão dar conta. Eu mesmo não vou abrir meu comércio até que fique claro como vai funcionar este policiamento do exército, mas já fico feliz que eles estejam aqui. Dessa forma a bandidagem vai ficar menos à vontade e pensar duas vezes antes de fazer o que estavam fazendo”, disse Euzébio Castro, que tem uma loja de roupas em Muquiçaba e seguiu os militares.

Veja o vídeo dos soldados do exército na Praia da Cerca